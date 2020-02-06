Oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı - Son Dakika

Oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı

6 saat önce

MERSİN'de aynı marka otomobilin plakasını takıp, çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan 3 şüpheliden 1'i, yakalandı.

Oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı, System.String[]

MERSİN'de aynı marka otomobilin plakasını takıp, çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan 3 şüpheliden 1'i, yakalandı. Şüphelilerin, kiraladıkları bir lüks otomobili de parçalayıp, sattığı ortaya çıktı.

Mersin'de, 19 Ocak'ta U.Ç.'ye ait 33 NYH 53 plakalı otomobil ile 31 Ocak'ta B.F.B.'ye ait 34 AD 9357 plakalı otomobil çalındı. İhbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, araçların aynı marka ve modeldeki 01 ABF 970 plakalı otomobille kente gelen 3 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Plaka Tanıma Sistemi'nde yapılan incelemede, A.B., Y.T. ve K.U.'nun araçları, 01 ABF 970 plaka takarak götürdüğü tespit edildi. Adana'da otomobilleri parçalayarak satan şüphelilerden A.B., Tarsus ilçesinde yakalandı.

KİRALADIKLARI ARACI SATIP, ÇALINTI İHBARI YAPMIŞLAR

Gözaltına alınan A.B.'nin Mersin'den kiraladığı lüks araç için çalıntı ihbarı yaptığı, ancak yapılan araştırmada, birlikte hareket ettiği Y.T. ve K.U. ile beraber, Adana'da sattıkları belirlendi. Sattıkları kişilerin de lüks aracı parçaladığı ortaya çıktı.

A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı Bursa'da suya yapılan zamlar ertelendi! Ocak'ta tahsil edilen tutarlar, Şubat faturasından düşecek

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]