Son Dakika Haberleri: Oto hırsızlığı çetesi çökertildi
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Oto hırsızlığı çetesi çökertildi

1 saat önce

Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonda oto hırsızlığı çetesi çökertildi.

Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonda oto hırsızlığı çetesi çökertildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ankara'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla 3 aylık bir çalışma yürüttü.
Aralarında çekici ile araç hırsızlığı olaylarının da bulunduğu 6 olay gün yüzüne çıkartılırken 7 kişi yakalandı.
Ekipler, şüphelilerden bir tanesini de AŞTİ'de otobüs içerisinde yakalayarak emniyete götürdü.
Zanlıların keşif yaparak özellikle uzun süre park halinde bulunan araçları çaldıkları ve emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi.
Hırsızlık şüphelisi ve örgüt lideri olduğu öne sürülen 'Balta' lakaplı Necati D. ve haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan Ferhat K, Atakan A. ile Tayfun G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Oto hırsızlığı çetesi çökertildi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel
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