Oto hırsızlığı çetesi çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızlığı çetesi çökertildi - Son Dakika

Oto hırsızlığı çetesi çökertildi

6 saat önce

ANKARA (İHA) – Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.

Oto hırsızlığı çetesi çökertildi, System.String[]

ANKARA (İHA) – Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde oto hırsızlarının çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi. Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından takip altına alınan çete üyeleri Ankara merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 adet çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş olduğu tespit edilen araçlara el konuldu. Polis çalınan otomobillerin şasi ve motor numaralarının değiştirilip parçalara ayrıldığı mekanda yaptığı aramalarda çok sayıda oto parçası bulundu. Ele geçirilen parçalar arasında lüks araçlara ait motor aksamları gözden kaçmadı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
07:03 AK Parti Çanakkale İl Başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 14 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 07:16:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto hırsızlığı çetesi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]