Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Gebze 'de meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde oto hırsızlığını yaptığı tespit edilen İ.Ö isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.