Oto hırsızlığı şüphelileri Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil hırsızlığı yaptıkları iddia edilen üç şüpheli, Nevşehir'de yakalandı.

Önceki gün Kayseri'de B.Y'ye ait otomobilin çalınması üzerine inceleme başlatan polis, aracın Nevşehir'de olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince uygulama noktasında durdurulmak istenen araç, ihtara uymayarak kaçtı.

Polisin kovalamacası sonrası 15 Temmuz Mahallesi'nde boş alana aracı terk eden şüpheliler kaçmaya çalıştı.

Ekiplerce yakalanan H.U, O.A, ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.