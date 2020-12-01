Oto hırsızlığı teşebbüsünde bulunan 3 kişiden biri yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta oto hırsızlığı yapmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından fark edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, 3 kişinin park halindeki bir aracın parçalarını hırsızlık amacıyla sökmeye çalıştığını fark etti.

Polisi gören şüpheliler, olay yerinden yaya olarak farklı yönlere kaçarken, polis silahı olan şüphelinin peşine düştü.

Silahını yere atarak kaçan zanlı, bir iş yerinin deposuna saklandı. Şahsı araçla takip eden polis ekibi, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak iş yerinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, saklandığı depoda yakalanan zanlıyı gözaltına aldı.

Kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.