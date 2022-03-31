Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

31.03.2022 16:46
Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 148 araç ile 158 şahıs incelenirken, 47 bin 901 TL para cezası kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 148 araç ile 158 şahıs incelenirken, 47 bin 901 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince abartı egzoz kullanan ve drift yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlar ile motosiklet uygulaması yapıldı. Kent ve çevre illerde meydana gelen özellikle Tofaş grubu araçların çalınması ile yaz mevsiminin yaklaşması üzerine motosiklet hırsızlığı olaylarının önlenmesi ve çalıntı motosikletlerin bulunabilmesine yönelik il genelinde 4 ayrı noktada yapılan uygulamalarda; 40 motosiklet, 108 oto ve 158 şahıs incelendi.

Denetimlerde 2 oto trafikten men edilirken, ekiplerce toplam 47 bin 901 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı
Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı
Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı
Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı
Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı
Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

YORUMLAR
500
Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi Goodyear'dan Yaz Servis Kampanyası Goodyear'dan Yaz Servis Kampanyası

Hırsızlık Büro Amirliği, Türk Lirası, Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement