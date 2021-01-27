Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama - Son Dakika

Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama

27.01.2021 09:58
Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama, System.String[]

Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama Yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 25 otomobilin motor şasi numarasını değiştirerek çaldıkları öne sürülen ve gözaltına alınan 49 zanlıdan 20'si tutuklandı "Çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmaktan" adliyeye sevk edilen zanlılardan...

Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama

Yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 25 otomobilin motor şasi numarasını değiştirerek çaldıkları öne sürülen ve gözaltına alınan 49 zanlıdan 20'si tutuklandı

"Çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmaktan" adliyeye sevk edilen zanlılardan sadece 3 çete liderinin hesap hareketinin 3 milyon lira olduğu öğrenildi

Zanlıların kaza yapmış, ya da hurdaya çıkmış otomobillerin aynı marka ve modelini çalıp diğer araçların motor şasi numarasını çaldıkları araçlarla değiştirdikleri öğrenildi

ADANA - Adana polisi tarafından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 25 otomobilin motor şasi numarasını değiştirerek çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 49 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Batman, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis'te araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe başladı.

Polis, yaptığı takipte şahısların kaza yapan araçların aynı marka ve modelini çalıp daha sonrada motor şasi numarasını kaza yapıp hurdaya çıkan araçlarla değiştirerek sattığını tespit etti. Yapılan takip sonucunda aralarında suç örgütü elebaşları B.D, H.K. ve M.E'nin de bulunduğu 49 zanlı 24 Ocak günü şafak vakti 500 polisle düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürülürken adreslerde ve bazı depolarda yapılan aramada, 25 aracın yanı sıra, çok sayıda araç parçası, ruhsat ve plakalar ele geçirildi. Ayrıca polis teknik ve fiziki takip yaparken zanlıların yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 25 aracın motor şasi numarasının değiştirilerek satıldığını saptadı. Bunun yanı sıra, 21 aracında motor şasi numarasının değiştirilerek satılmasının önüne geçildi. Bu araçlarında piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis zanlıların hesap hareketlerini de takibe aldı. 3 çete liderinin hesap hareketinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 20 zanlı tutuklanırken, 13 zanlı adli kontrol şartıyla 16 zanlı ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı! Zabıta, meyve satan seyyar satıcının tezgahına el koydu Başbakan Johnson bugün İngiltere'de tüm gazetelerin manşetinde: Kaybedilen her hayat için çok ama çok üzgünüm Çıkan tartışmada yasak aşk yaşadığı kadını vurdu, ardından kendi kafasına sıktı Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı
Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi Galatasaray Muslera'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi         
09:43
TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillerine aşı yapılacağı iddiası külliyen yalandır         
09:32
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi         
09:11
İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi         
09:07
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 10:01:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto hırsızlık çetesine 20 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei