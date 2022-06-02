Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon - Son Dakika
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Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon

02.06.2022 12:49

Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon İzmir polisi oto hırsızlık şebekesini çökertti: 18 gözaltı İzmir merkezli operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirildi İzmir polisinin İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirilirken, oto...

Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon

İzmir polisi oto hırsızlık şebekesini çökertti: 18 gözaltı

İzmir merkezli operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirildi

İZMİR - İzmir polisinin İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 29 çalıntı otomobil ele geçirilirken, oto hırsızlık şebekesi üyesi olduğu öne sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobili çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine, oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Ankara ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan dron ile görüntülenen operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, adreslere yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen 29 otomobil de ekipler tarafından ele geçirildi.

Kral detayı

Öte yandan, ele geçirilen otomobillerin tümünün ön camında kral tacı simgesinin bulunduğu öğrenildi.

Change yöntemiyle satışa çıkarıyorlarmış

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları farklı illere götürerek change yöntemi olarak bilinen şase numarası değişimiyle satışa çıkardıkları belirlendi. Ele geçirilen çalıntı araçların işlemlerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon
Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon
Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon
Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon
Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon
Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon
Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon

YORUMLAR
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İzmir merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı İzmir merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 18 zanlı yakalandı 'Kral tacı' simgeli oto hırsızlığı şebekesine operasyon: 18 gözaltı 'Kral tacı' simgeli oto hırsızlığı şebekesine operasyon: 18 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto hırsızlık şebekesine İzmir merkezli 3 ilde operasyon - Son Dakika
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