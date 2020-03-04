Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te oto hırsızlık şüphelisi çarşı mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te oto hırsızlık şüphelisi çarşı mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye görevi yapan çarşı mahalle bekçileri gece saatlerinde Şirinevler Mahallesinde devriye attığı esnada bir şüphelinin yol üzerinde araç bırakarak kaçtığını gördü. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu bekçiler tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucu şahsın bırakıp kaçtığı aracı çaldığı öğrenildi. Araç sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İcradan ucuza araç nasıl alınıyor? Konunun uzmanı merak edilenleri tek tek cevapladı
Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]