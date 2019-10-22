Son Dakika Haberleri: Oto hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika Güncel Oto hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı

Oto hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te otoparklardaki otomobillerden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Oto hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te otoparklardaki otomobillerden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının, otoparklardaki araçların kilitli olup olmadığını kontrol ettiğini, bazı araçların da camını kırıp içindeki çantaları çaldığını belirledi.

Görüntülerden eşkali belirlenen M.B, son bir ay içerisinde gerçekleştirilen 9 hırsızlığın şüphelisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Benzer suçlardan 6 kaydının olduğu öğrenilen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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