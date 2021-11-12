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Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede - Son Dakika

Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede

12.11.2021 10:38
Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede

Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli yapılan oto kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli yapılan oto kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce "resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgeyi yok etme bozma veya gizleme" suçlarıyla ilgili 4 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, 4 ayrı eylemde 10 şahsın yakalanmasına yönelik 10 ikamet, 5 iş yeri olmak üzere, toplamda 15 adreste, eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve iş yeri aramalarında 72 adet numaratör, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 19 fişek, 1 adet şasi numaraları silinmiş hafif ticari araç, 1 adet dosya kapsamında bulunan, yanmış olan, change (değiştirmek) yapılmak üzere şasi kısmı kesilen, Kocaeli'ne gönderilen otomobilin kupa arka kısmı, 1 adet şasi kısmı görünüş itibarıyla işlem görmüş otomobil, 1 tanesi yanmış olan numaraları tespit edilemeyen toplamda 4 adet araç motoru, 2 adet araç boya faturaları bulunan koçan, 1 adet numarası silinmiş araç motoru, 1 adet numaraları herhangi bir araca çıkmayan araç motoru ve buna bağlı şanzıman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede
Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede
Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede
Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede
Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede
Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede

İstanbul, Kocaeli, Samsun, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto kaçakçılığı operasyonu şüphelisi 6 kişi adliyede - Son Dakika


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