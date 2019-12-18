Oto kaporta dükkanında yangın - Son Dakika
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Oto kaporta dükkanında yangın

6 saat önce

Adana'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahalllesi'ndeki bir oto kaporta dükkanında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere diğer iş yerlerine sıçramadan müdahale etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Dükkanın iç kısımlarını da kontrol eden ekipler, buradaki iki köpeğin telef olduğunu tespit etti.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Oto kaporta dükkanında yangın

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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