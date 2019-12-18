Oto kaportacıda yangın: 2 köpek telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto kaportacıda yangın: 2 köpek telef oldu - Son Dakika

Oto kaportacıda yangın: 2 köpek telef oldu

6 saat önce

Adana'da bir oto kaportacı dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken 2 köpek telef oldu.

Oto kaportacıda yangın: 2 köpek telef oldu, System.String[]

Adana'da bir oto kaportacı dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken 2 köpek telef oldu.


Yangın, saat 04.00 sıralarında Seyhan İlçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir oto kaportacı dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto kaporta dükkanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saatlik soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.


İş yeri tamamen kül olurken yapılan incelemede 2 köpeğin telef olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADANA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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