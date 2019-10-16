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ÖTO, kardeş ülke Azerbaycan'da

43 dakika önce

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Türk Keneşi 7. Liderler Zirvesi kapsamında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Türk Dili Konuşan Devletler İş Forumu'na katıldı.

ÖTO, kardeş ülke Azerbaycan'da, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Türk Keneşi 7. Liderler Zirvesi kapsamında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Türk Dili Konuşan Devletler İş Forumu'na katıldı.


Türk Keneşi 7. Liderler Zirvesi kapsamında, Türk Dili Konuşan Devletler İş Forumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşti. Zirveye, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş de katıldı. Türki Cumhuriyetler olarak yapılan forumun önemli olduğunu vurgulayan Rıfat Eriş, yapılan forumla ilgili şunları söyledi:


"6 Türk ülkesi olarak Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticari-ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmemiz gerekmektedir. Türk ülkeleri arasında yapılan ticaret hacminin artması için elimizden geleni yapmalı ve birbirimize destek olmalıyız. Organizasyona katılan ülkelerin de bizlerle aynı heyecanı ve düşünceleri paylaşıyor olmasını görmek çok sevindirici. Kardeşlik çatısı altında birleşerek ve ortak ticaret yaparak birlikte kalkınabiliriz. Bakü'de kaldığımız süre boyunca da kendini geliştiren çok güzel bir şehirle karşılaştım. Turizm olarak da mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken bir şehir." - İZMİR

Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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