Son Dakika Haberleri: Oto kiralama dükkanında silahlı kavga; baba öldü, oğlu ve 1 kişi yaralı - Yeniden
Son Dakika Güncel Oto kiralama dükkanında silahlı kavga; baba öldü, oğlu ve 1 kişi yaralı - Yeniden - Son Dakika

Oto kiralama dükkanında silahlı kavga; baba öldü, oğlu ve 1 kişi yaralı - Yeniden

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal (33) ve Ersin Özkan tabancayla vurularak, yaralandı.

Oto kiralama dükkanında silahlı kavga; baba öldü, oğlu ve 1 kişi yaralı - Yeniden, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal (33) ve Ersin Özkan tabancayla vurularak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralama dükkanında, iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Ahmet Ünal ile oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve hayati tehlikesi olan Ahmet Ünal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

POLİSE TESLİM OLDU

Kavgaya karışıp, olay yerinden otomobille kaçtığı belirtilen Mustafa E. ise polis merkezine gidip, teslim oldu.


Ersin Özkan , Ahmet Ünal, Ali Ünal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu
Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:54:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto kiralama dükkanında silahlı kavga; baba öldü, oğlu ve 1 kişi yaralı - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]