Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi - Son Dakika
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Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi

11.03.2022 18:17

Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi İzmir'de sahte araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye İzmir merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi

İzmir'de sahte araç kiralama sitesiyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı

İZMİR - Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye İzmir merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 235 kişiyi dolandırıp, yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç sağlama suçundan gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç kiralama sitelerini hazırlattığı tespit edilen çeteyi belirledi. Şüphelilerin sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekledikleri, araç kiralamak isteyen vatandaşların sahte sitelerde yer alan iletişim numaraları ile irtibata geçtikleri ve araç kiralamak üzere şüpheliler ile anlaştıkları, sonrasında da kendilerine verilen IBAN numaralarına araç kiralama ve depozito ücretlerini göndermelerine rağmen kiraladıkları araçların adreslerine gönderilmediği ve şüphelilerin bu yöntem dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

3 ilde düğmeye basıldı, 13 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında ekipler, İzmir, Aydın ve Muğla'da 9 Mart tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlerken, operasyon kapsamında 13 şüpheli şahıs yakalandı. Dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan banka hesaplarına el konulurken, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

235 kişiyi 500 bin lira dolandırmışlar

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların İzmir'de 71 kişiyi, ülke genelinde ise toplam 235 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi
Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi
Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi

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İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Togo Cumhuriyeti, Dolandırıcılık, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto kiralama sitelerini taklit eden çete çökertildi - Son Dakika


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