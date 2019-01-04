Oto Koltuk Firmasındaki Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü
54 dakika önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan oto koltuk firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde bulunan oto koltuk firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Adapazarı ilçesi Tek Yokuşu olarak bilinen Orhangazi
Caddesi üzerinde bulunan bir oto koltuk firmasına meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
İtfiayesi Dörtyol
ve Merkez
Grup amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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