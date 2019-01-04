Son Dakika Haberleri: Oto Koltuk Firmasındaki Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Oto Koltuk Firmasındaki Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

54 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan oto koltuk firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oto Koltuk Firmasındaki Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan oto koltuk firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Tek Yokuşu olarak bilinen Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir oto koltuk firmasına meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfiayesi Dörtyol ve Merkez Grup amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Sakarya, Adapazarı, İtfaiye, 3. Sayfa
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