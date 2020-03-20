Oto kuaförlerde hijyen yoğunluğu - Son Dakika

Oto kuaförlerde hijyen yoğunluğu

Korona virüsüne karşı antibakteriyel temizlik yapan oto kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor

İSTANBUL - Korona virüsüne karşı antibakteriyel temizlik yapan oto kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Korona virüs korkusu toplu taşıma araç kullanımını azaltırken virüsten korunmak isteyenler şahsi araçlarını kullanmaya başladı. Bu da virüse karşı hijyenik temizlik yapan oto kuaförlerdekiki iş yoğunluğunu arttırdı. İstanbul'da İstinye'de faaliyet gösteren, FLT Motors Jant lastik & Oto Kuaför'de ihtiyaç doğrultusunda tedbirlerini alarak araçlarda virüslere karşı koruyucu temizlik hizmetine başladı.

İşletme sahibi Fırat Tayfun Leylek, müşteri memnuniyeti ve güvenin kendileri açısından önemine değinerek, firma olarak Korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Leylek, özel hazırlanan bitkisel bir karışım ile müşteri araçlarının temizlenip, dezenfekte edilerek güvenli hale getirildiğini ifade etti. Ayrıca, dezenfekte edilen araçların geniş güvenlik sistemleri ile müşteriye teslim edilene kadar kontrol altında tutularak dış etkenlerden de izole edildiğinin altını çizdi.