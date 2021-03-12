Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan oto kurtarıcının şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Bursa- Balıkesir yolu üzerinde Bursa istikametinin 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay T. idaresindeki 41 KF 736 plakalı oto kurtarıcısı Balıkesir'den Bursa istikametine seyri sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayırıcıya çarparak üzerinde taşıdığı araçla birlikte devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Olcay T. olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
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