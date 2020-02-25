Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu - Son Dakika

Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu

7 saat önce

Akhisar'da dün saat 18.00 sıralarında Seyitahmet Mahallesi kırmızı köprü yanında mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalışan oto kurtarma firmasında çalışan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Oto kurtarıcı otomobili kurtarırken hayatından oldu, System.String[]

Akhisar'da dün saat 18.00 sıralarında Seyitahmet Mahallesi kırmızı köprü yanında mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalışan oto kurtarma firmasında çalışan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Seyit Ahmet kırmızı köprü yanında aracı ile mahsur kalan vatandaşın aracını kurtarmaya giden Çolak Oto kurtarma firmasında çalışan Serkan Çolak aracın geriye kaçması ile birlikte iki aracın arasında kaldı ve hayatını kaybetti. 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Serkan Çolak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Seyit Ahmet, Akhisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
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