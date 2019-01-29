Oto Kurtarıcıda 103 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir oto kurtarıcıda gizlenmiş, piyasa değeri 20 milyon TL olan 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir oto kurtarıcıda gizlenmiş, piyasa değeri 20 milyon TL olan 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlulara Mücadele Şubeye bağlı polis ekipleri, gece yarısı Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde yaptığı kilit uygulamada durumundan şüphelendiği 38 plakalı oto kurtarıcıyı durdurdu. Kurtarıcı çevresinde yapılan kontrollerde detektör köpeği 'Alfi' tepki verdi. Emniyet otoparkına çekilerek detaylı arama yapılan kurtarıcının alt bölümüne gizlenmiş eroin maddesi bulundu. Piyasa değeri 20 milyon TL olduğu belirlenen 103 kilo 600 gram eroine el konuldu. Bitlis nüfusuna kayıtlı Yakup B. gözaltına alınırken zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



(İHA)

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