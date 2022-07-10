Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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