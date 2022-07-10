Son dakika haber | Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Şaban Albayrak idaresindeki 07 DR 831 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde önünde ilerleyen Turgay Kahraman yönetimindeki 81 EK 045 plakalı oto kurtarıcıdan düşen otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şaheste (85), Fatma, Zeyra ve Döndü Albayrak yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
Kalp masajıyla hayata döndürülen Şaheste Albayrak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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