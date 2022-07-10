OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI - Son Dakika
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OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI

10.07.2022 17:35

DÜZCE'de TEM Otoyolu geçişinde oto kurtarıcıdan düşen araca, arkadan gelen otomobil çarptı.

DÜZCE'de TEM Otoyolu geçişinde oto kurtarıcıdan düşen araca, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen Turgay Kahraman idaresindeki 81 EK 045 plakalı oto kurtarıcıya yüklü 41 TZ 870 plakalı otomobil yola düştü. Aynı yönde ilerleyen Şaban Albayrak kontrolündeki 07 DR 831 plakalı otomobil ise yola düşen araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Kazada araçta bulunan Şahaste Albayrak (85) hayatını kaybederken, sürücü Şaban Albayrak, Fatma Albayrak, Zeyra Albayrak ve Döndü Albayrak yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, oto kurtarıcı sürücüsü Turgay Kahraman'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun bir şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazaya karışan ailenin ise Ankara'daki bir cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

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OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI Oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Tamamlandığında 7 saatlik yol 3 saate inecek... Denizli-Aydın Otoyolunda çalışmalar devam ediyor Tamamlandığında 7 saatlik yol 3 saate inecek... Denizli-Aydın Otoyolunda çalışmalar devam ediyor
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI - Son Dakika
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