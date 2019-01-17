Oto Lastiği Hırsızlığına Tutuklama
1 saat önce
Samsun'da oto lastiği hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da oto lastiği hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman girişinden 4 adet araç lastiğin çalınıp satılması olayına karıştıkları iddia edilen H.D.(43) ve E.B.(26) Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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