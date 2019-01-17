Son Dakika Haberleri: Oto Lastiği Hırsızlığına Tutuklama

Oto Lastiği Hırsızlığına Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da oto lastiği hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Oto Lastiği Hırsızlığına Tutuklama, System.String[]
Samsun'da oto lastiği hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman girişinden 4 adet araç lastiğin çalınıp satılması olayına karıştıkları iddia edilen H.D.(43) ve E.B.(26) Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
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