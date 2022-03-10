OTO LASTİK TAMİRCİSİ, DÜKKANINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ANTALYA'da yalnız yaşayan Mustafa Korkmaz (56), ev olarak da kullandığı oto lastik dükkanında ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 42 Sokak üzerinde yer alan 8 katlı apartmanın giriş katında yer alan oto lastik dükkanında meydana geldi. Öğle saatlerinde arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini dile getiren Mustafa Korkmaz, ev olarak da kullandığı dükkanını kapattı. Arkadaşları dükkana geldiğinde, pencereden içeri baktıklarında Mustafa Korkmaz'ın hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler levyeyle kapıyı kırarak içeri girerken, sağlık ekipleri Mustafa Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Korkmaz'ın 5 ay önce kadar kalp krizi geçirdiği öğrenildi.