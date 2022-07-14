Oto lastik tamircisi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

EDİRNE'de oto lastik tamir tamiri yapan Mustafa Kara, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Polis, saldırıya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Edirne Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mustafa Kara'nın iş yerinin önüne aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup geldi. Mustafa Kara iş yerindeyken husumetli olduğu bir grup geldi. Bu kişiler, iş yerinin önünden Kara'ya tüfekle 4 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına alındı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, şüphelileri, saldırıdan yaklaşık 30 dakika sonra Menzilahir Mahallesi'nde bir araçta yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.