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Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

19.01.2022 07:09

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir oto lastikçi dükkanında meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangında toplam 3 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir oto lastikçi dükkanında meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangında toplam 3 işyeri kullanılamaz hale geldi. Patlama sebebiyle oto yıkama işletmesinde bulunan 1 kişi de yaralandı.

Olay gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Mermerler Caddesi üzerinde bulunan bir oto lastikçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü oto lastikçi dükkanında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangın oto lastikçi dükkanının yan tarafında bulunan oto yıkama ve unlu mamulleri faaliyeti gerçekleştiren iş yerlerine sıçradı. Patlama sesine uyanan çevredeki vatandaşlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından işyerlerinde birinin olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ekipleri, oto yıkama işletmesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olduğunu belirledi. İşletmeden çıkarılan kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama nedeniyle iş yerlerinden sıçrayan malzemeler görüldü. Olay yerinde bulunan unlu mamulleri işletmenin sahibi ise olan biteni sessiz sedasız izledi. - ANKARA

Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

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Jandarma, Patlama, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da oto lastikçi dükkanında patlama: 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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