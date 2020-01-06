Oto lastikçi, iş yerinde intihar etti - Son Dakika
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Oto lastikçi, iş yerinde intihar etti

6 saat önce

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, oto lastik tamir atölyesi işleten Ahmet H. (46), iş yerinde kendini iple tavandaki kancaya asarak yaşamına son verdi.

Oto lastikçi, iş yerinde intihar etti, System.String[]

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, oto lastik tamir atölyesi işleten Ahmet H. (46), iş yerinde kendini iple tavandaki kancaya asarak yaşamına son verdi.

Evli, 2 çocuk babası Ahmet H., Yeni Mahalle'deki Kiraz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, saat 02.00 sıralarında, dükkanına müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tavana iple asılı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Ahmet H.'nin intihar ettiğini belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Ahmet H.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatan polis Ahmet H.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.


İzmir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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