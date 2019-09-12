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Oto lastikçide çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde oto lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Oto lastikçide çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde oto lastik tamirhanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Bigadiç Sanayisi 3. Sokakta bulunan oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı. Mehmet İlgörmez'in işlettiği tamirhanede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler bir anda büyüyerek tamirhaneyi sardı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürdü. Tamirhane kullanılamaz hale gelirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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