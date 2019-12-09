Oto lastikçiler nefes almıyor, iğne atsan yere düşmez

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu, yoğunluğun oluştuğu lastikçilerde araç kuyrukları oluştu.



Zorunlu lastik uygulaması ticari araçlarda kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Hususi araç sürücüleri ise oto lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçiler de oluşan araç kuyrukları yoğunluğa sebebiyet verdi. Oto lastik ustası Alican Yağdıran ise işlerinin oldukça yoğun olduğunu belirterek, lastik almak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Vakumlu kış lastiği alın



Otolastikçi Yağdıran vatandaşlara yönelik, "Kış lastiklerimizi kış gelmeden 10. aydan itibaren takmaya başlıyoruz araçlarımıza. Hava sıcaklığı 6 derecenin altına düştüğü zaman araç emniyeti için lastik en önemli unsur haline geliyor. Lastikte en önemli unsurun kış lastiği alırken kar tanesi ibaresinin üzerinde olmasıdır. Lastiğin 10 yıl raf ömrü olur. Tüm esnaf arkadaşlarımızın rafları güneş su, dış etkenlere maruz kalacak pozisyonlara olmadığı için tüketicilerimiz tarihe takılı kalmasınlar. Zaten yoğunuz lastiklerimiz hemen müşterilerimize ulaşıyor ve ciddi bir sirkülasyon var. Müşterilerimiz yetkili bayilerden lastiklerini taktırabilirler. Kimi müşterilerimiz 12. ayda geliyor kış lastiği taktırıyor bu lastiği 10. ayda taktırması lazım. Kar lastiği diye bir şey yoktur. Kar olunca kış lastiği kullanılmaz, kış aylarında kış lastiği kullanılır, yaz aylarında yaz lastiği kullanılır. Biz müşterilerimize 6 ay kış lastiğini 6 ay da yaz lastiğini dönemsel olarak kullanmalarını öneriyoruz. Böylece lastik değiştiği zaman müşterimizin bütçesi de yıpranmıyor. Özellikle Ankara gibi iç Anadolu bölgelerinde sabahları hava sıcaklığı eksiye düşüyor ve çiğ olayı oluyor. Yola çıkan vatandaşlarımız ani frenlerde, yaz lastikleri takılı olduğu zaman kaza yapma olasılığı artıyor. Kış lastiği bu kış aylarında emniyetli oluyor. Kış lastiğimizin üzerinde yarıkları oluşuyor bu yarıklara vakum diyoruz. Bu aracımızın emniyetli bir şekilde aracı kaydırmadan yolda hareket etmesini sağıyor. Yaz lastiği kışın frene bastığında 10 metrede duruyorsa kış lastiği 5 metrede durur. Bu da vakumlu ve silikasının özelliğiyle alakalı" dedi.



Sadece ticari araçlarda geçerli olmasın



Ankara Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, "Ülkemizde 23 milyon araç sayısı var Ankara'da 2 milyon araç sayısı var. Kış aylarıyla beraber araçlarda kış lastik önemi artıyor. 1 Aralık itibariyle ticari araçlarda kış lastiği takmak zorunlu hale geldi. Biz bunu sadece ticarilerde değil kendi bindiğimiz araçlar içinde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA