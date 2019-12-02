Son Dakika Haberleri: Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi sürüyor
Son Dakika Güncel Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi sürüyor - Son Dakika

Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi sürüyor

6 saat önce

Türkiye genelinde dün başlayan kış lastiği zorunluluğu uygulaması Elazığ'da yağışların başlamasıyla birlikte yoğunluğa neden oldu.

Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi sürüyor, System.String[]

Türkiye genelinde dün başlayan kış lastiği zorunluluğu uygulaması Elazığ'da yağışların başlamasıyla birlikte yoğunluğa neden oldu.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kış lastiği uygulaması dün itibarıyla başladı. Kentte dünden itibaren etkili olan sağanak yağışlarda zorunlu uygulama ile birlikte lastikçilerde yoğunluğa neden oldu. Hafta sonunda artan yoğunluk hafta içine de sarktı. Sabahın erken saatlerinde kalkıp lastikçinin yolunu tutan sürücüler, hem kazaların önüne geçmek hemde ceza yememek için kış lastiklerini taktırdı.


1 Aralık tarihiyle kış lastiği takma mecburiyetinin başladığını belirten oto lastikçilerden Emre Kaya ise, "Takmayanlara şehir dışında 650 lira ceza uyguluyor. İşlerimiz bu aralar çok yoğun. Böyle uygulamaları vatandaşlarımız önemsesin can ve mal güvenliği için önemlidir" dedi.


Zorunlu kış lastiklerini takılması gerektiğini belirten araç sahiplerinden Muammer Sancar, "Yaz lastikleri kış lastiklerine göre daha yumuşak yol tutuşu zorlaşır. Kendi hayatımız için bunu yapmaya zaten mecburuz. İşlerimizden dolayı yoğunluk yaşadık gelemedik" diye konuştu.


Kış uygulaması başladığı için bugün lastikleri değiştirmeye geldiğini aktaran Remzi Arslan ise, "Biraz yoğun. Daha güvenli bir sürüş için kış lastiklerini tüm vatandaşlar taksınlar"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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