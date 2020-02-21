Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı - Son Dakika
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Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı

7 saat önce

BURSA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, oto lastikçisi F.C.'nin evi ile iş yerinde 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi.

Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı, System.String[]

BURSA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, oto lastikçisi F.C.'nin evi ile iş yerinde 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan oto lastikçisi F.C.'nin silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında el yapımı silahların da bulunduğu 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi. F.C. gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
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