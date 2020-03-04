Oto-Odyoloji Kongresi İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oto-Odyoloji Kongresi İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Oto-Odyoloji Kongresi İstanbul'da yapılacak

7 saat önce

İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Oto-Odyoloji Kongresi gerçekleştirilecek.

Oto-Odyoloji Kongresi İstanbul'da yapılacak, System.String[]

İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Oto-Odyoloji Kongresi gerçekleştirilecek.

Üniversitenin Haliç yerleşkesinde 7- 8 Mart'ta yapılacak kongrede, KBB uzmanları ve odyologlar bir araya gelecek.

Kongre Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Fuat Bulut, yaptığı açıklamada kongrede, otoloji ve odyoloji alanındaki gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

Bulut, kongrede 2 gün boyunca 4 kursun düzenleneceğini belirterek, "KBB hekimlerinin, temel bilimcilerin ve odyologların bir araya geleceği kongrenin onursal başkanlığını ise Türkiye'de otoloji alanında büyük emekleri olan Prof. Dr. Onur Çelik yapacak. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden 200'e yakın katılımcının yer alacağı kongreye alanında uzman 30'dan fazla konuşmacı da katılacak. Kongre, işitme kayıplarının tanı ve tedavisinin yanı sıra otolojik hastalıkların erken tanı ve tedavisinin öneminin kavranmasında etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

8 Mart, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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