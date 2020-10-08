Oto pazarında ilginç dolu önlemleri - Son Dakika

Oto pazarında ilginç dolu önlemleri

08.10.2020 11:24

Oto pazarında ilginç dolu önlemleri Vatandaşların aldığı önlemler drone kamerasında Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da oto pazarlarında tedbirler alınmaya başlandı.

Oto pazarında ilginç dolu önlemleri

Vatandaşların aldığı önlemler drone kamerasında

İSTANBUL - Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da oto pazarlarında tedbirler alınmaya başlandı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar halı, muşamba ve hasır gibi malzemelerle otomobillerini korumaya çalıştı. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbul'da oto pazarlarında araç sahipleri tedbirlerini almaya başladı. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için halı, muşamba ve hasır gibi çeşitli malzemelerle otomobillerini korumaya çalışan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

"Bazı arkadaşlar camiden hasır alıp onlarla sardı"

Araçlarını korumaya çalışan Taşkın Şen, "Aldığımız haberlere göre dolu yağacağını söylediler. Dün akşamdan bazı araçları kapladık. Sonra nalburdan muşamba alıp onlarla da sardık. Elimizdeki imkanlarla araçları korumaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar camiden hasır alıp onlarla sardı" dedi.

"Araçlarımızı da tedbir amaçlı kapatmaya karar verdik"

Muşamba ile aracını saran Batuhan Yaşar, "Meteorolojiden dolu uyarısı aldık. Araçlarımızı da tedbir amaçlı kapatmaya karar verdik. Nalburdan muşamba alıp sarıyoruz şimdi araçları" şeklinde konuştu.

Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dolu Yağışı, İstanbul, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oto pazarında ilginç dolu önlemleri - Son Dakika

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