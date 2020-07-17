Oto pazarlarında düzenli dezenfeksiyon yapılacak - Son Dakika

Oto pazarlarında düzenli dezenfeksiyon yapılacak

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla birlikte, oto pazarları, galeriler ve oto kiralamalar düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek.

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla birlikte, oto pazarları, galeriler ve oto kiralamalar düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek.

Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı


İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, düzenleme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 16/ 07/ 2020 tarihinde saat 17: 00'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı "Korona virüs - Covid-19" hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. 20.03.2020 tarihli ve 2020/7 nolu kararımızın 13.maddesi ile faaliyetlerine ara verilen oto pazarlarının giriş ve çıkışlarında el dezenfektanı kullanılması, pazarlara giriş yapacak kişilerin uygun şekilde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maskeli olmaları, araçların arasında en az 3 Metre mesafe olması, müşteri ve satış yapanların sosyal mesafe kuralına titizlikle riayet etmeleri, Pazar alanı içerisinde ve etrafında açıkta yiyecek/içecek satılmaması, araçların ve oto pazarlarının belirli aralıklarla dezenfeksiyon işleminin sağlanması şartlarına uyulması kadıyla tekrar açılmalarına, oto galerileri ve oto kiralama işletmelerinde Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde bulunan "23.oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde alınması gereken önlemler" başlıklı maddedeki hususların aynen uygulanmasına, tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir) ilgili kurumlar tarafından denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oto pazarlarında düzenli dezenfeksiyon yapılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 22:43:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto pazarlarında düzenli dezenfeksiyon yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]