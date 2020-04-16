ÖTO, Ramazan yardımlarını öne çekti - Son Dakika
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ÖTO, Ramazan yardımlarını öne çekti

6 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile her sene Ramazan ayında yapılan gıda yardımlarını korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi aileler için öne çekti.

ÖTO, Ramazan yardımlarını öne çekti, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile her sene Ramazan ayında yapılan gıda yardımlarını korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi aileler için öne çekti. Ailelere, ÖTO kaynaklarından da katkı sağlanacak.


Ödemiş'te korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her sene Ramazan ayında yapılan gıda yardımlarını öne çekerek desteklerini göndermeye başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş şunları söyledi: "İş dünyası olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu zorlu günleri hep birlikte empati yaparak, el ele vererek atlatacağımıza can-ı gönülden inanıyorum. Ayrıca bu vesile ile tedavi gören tüm hastalarımıza Allah'tan şifa, hayatını kaybeden hastalarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyayı kasıp kavuran bu virüsten bizleri kurtarır, şifası bulunur. İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. Dünya, şu anda bir virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. Bu yüzden bizler de evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bundan sonra da her zaman memleketimiz, ülkemiz ve milletimiz için iş dünyası olarak yanlarında olacaklarımızı bilmelerini isterim. Bu yüzden elimizden gelen bütün gayretle desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz. Bu sene toplamda bin 500 adet gıda yardım paketi alımını sağlayarak Ödemiş, Kiraz, Beydağ'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu sürecin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarına da teşekkür ederiz." - İZMİR

Türkiye, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:13 Kaynak: İHA

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