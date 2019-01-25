Son Dakika Haberleri: Oto Sanatkarlar Odası'ndan Emniyet Müdürü Kulular'a Ziyaret

Oto Sanatkarlar Odası'ndan Emniyet Müdürü Kulular'a Ziyaret

39 dakika önce

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti.

Oto Sanatkarlar Odası'ndan Emniyet Müdürü Kulular'a Ziyaret, System.String[]
Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti.

Oda Başkanı Şeyhi Odakır ziyaretinde, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a şehir ve Oto Sanayi Sitesi esnaflarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette ayrıca, sanayi sitesinin giriş ve çıkışlarına MOBESE konması ve kentte görev alacak bekçilerin de sanayi sitesinde görev alması konuları görüşüldü.

Başkan Odakır, İl Emniyet Müdürümüz İbrahim Kulular'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak

Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:13:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto Sanatkarlar Odası'ndan Emniyet Müdürü Kulular'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]