Oto sanayi esnafı tam kapanma sonrası yeniden iş başı yaptı - Son Dakika

Oto sanayi esnafı tam kapanma sonrası yeniden iş başı yaptı

17.05.2021 13:38
Oto sanayi esnafı tam kapanma sonrası yeniden iş başı yaptı, System.String[]

17 gün tam kapanma sürecinde kapalı kalan tüm oto sanayi esnafı gibi Maslak Atatürk Oto Sanayi esnafı da yeniden iş başı yaptı.

17 gün tam kapanma sürecinde kapalı kalan tüm oto sanayi esnafı gibi Maslak Atatürk Oto Sanayi esnafı da yeniden iş başı yaptı.

Tüm Türkiye'de korona virüs vaka sayılarının artmasından ötürü uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde oto sanayi esnafı dükkan açamadı. Kapanmanın bugün itibariyle sona ermesiyle oto sanayiciler yeniden iş başı yaptı. İstanbul'un en bilinen oto sanayilerinden olan Maslak Atatürk Oto Sanayi'de de esnaf yeniden kepenklerini açtı. Esnafın özellikle kapanma öncesi elinde kalan araçları bitirmeye çalıştığı görülürken, 17 gün boyunca oluşan giderleri için devletten yardım istedi. İş başı yapan oto sanayici esnafı, yavaş yavaş araçların gelmeye başladığını söyledi.

"Beklentimiz bize de muafiyet konusunda destek sağlanması"

Çalışmadıkları dönemde oluşan maddi kayıplarının karşılanmasını beklediklerini dile getiren Cihan Bulut, " 17 gün süresi boyunca hepimiz evdeydik. Bu çalışmadığımız süre boyunca giderlerimizi hazır gelirlerimizden karşıladık. Bugün itibariyle de işimize başlamış olduk. 17 gün önceden kalan araçlarımız var. Onları toparlamaya çalışıyoruz. Bugün şu an itibariyle 1 tane aracımız geldi. İşlerimizi yarım bırakmak zorunda kaldık. Müşterilerimiz araçlarını teslim alamadı. Müşterilerimizin mağduriyeti de söz konusu bu durumda. Bir şekilde telafi etmeye çalışacağız. Diğer esnaflarla yaptığımız istişarelerde aşağı yukarı durumlarımız aynı. Beklentimiz bize de muafiyet konusunda destek sağlanması. Çalışmadığımız dönemlerde maddi kayıplarımız var. Bu maddi kayıpların karşılanması " diye konuştu.

"Şu ana kadar elimizde olan işleri yapıyoruz"

İnsanlar tatilden döndüğünde işlerin açılacağını düşündüğünü ifade eden Mustafa Gençtürk, " Şu ana kadar elimizde olan işleri yapıyoruz. Şu anda gelen yok. Millet tatilde. Geri döndüğü zaman belki işlerimiz daha güzel açılır. İnsanlar bir şekilde çarkı döndürüyor. Araç hasar yaptığı zaman bize gelmek zorunda. Mekanik arızası olduğu zaman gelmek zorunda. Mecbur gelecek. Devlet kapanma ile ilgili biraz yardım yapacak herhalde. Öyle bir duyum aldık. Küçük esnafa bir yardım yapacak İnşallah" dedi.

"En azından ufak esnafa vergiler ve stopaj açısından yardımcı olunmalı"

Tam kapanma sonrası 1-2 iş geldiğini ancak eski yoğunluğun olmadığını söyleyen Haşim Uzun, "Esnafın kirası, stopajı, vergileri çalışıyor. Çalışmayan ise işyeri. Burada çoğu insanın evi, işyeri kira. Gelen müşterinin de gelir seviyesi düştüğü için eskisi gibi iş ortamı yok. Bütün esnaf için zor. 1-2 iş geldi ama eski yoğunluk yok. Devletimiz en azından ufak esnafa vergiler ve stopaj açısından yardımcı olması lazım " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oto sanayi esnafı tam kapanma sonrası yeniden iş başı yaptı - Son Dakika Ekonomi


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