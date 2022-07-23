Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

23.07.2022 13:40

İstanbul Sarıyer'deki bir oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki kız çocuğu babasıyla birlikte iş yerine geldi. Küçük kız, uyuduğu esnada dükkana gelen müşteri tarafından cinsel istismara uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası çocuğun babası, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye giderek şikayetçi oldu.

10 yaşındaki S.B.'nin babası, okulların yaz tatiline girmesi sebebiyle evde tek kalmaması için kızını alarak çalıştığı Sarıyer Eski Oto Sanayi Sitesi'ne getirdi. S.B., araba tamirhanesinde yer alan yatakta yattığı sırada babasının müşterisi olan O.R. tarafından cinsel istismara uğradı.

TALİHSİZ ÇOCUK YAŞADIKLARINI BABASINA ANLATTI

Cinsel istismara uğrayan S.B.'nin yaşadıklarını babasına söylemesinin ardından, O.S. olay yerinden hızlı uzaklaştı. Olayın polise bildirilmesi sonrasında sanayi sitesindeki esnafların da yardımıyla O.S. yakalandı ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinsel istismara uğrayan 10 yaşındaki S.B.'nin babası, ilçe emniyetteki çocuk şubeye giderek ifade verdi ve O.R.'den şikayetçi oldu.

MİDE BULANDIRAN ANLAR KAMERADA

Oda TV'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre; Cinsel istismarın görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 10 yaşındaki S.B.'nin uzandığı yatağın yanına gelen O.R.'nin eliyle cinsel organını çıkardığı görülüyor. Bir süre gelenleri kontrol eden O.R., dışarı doğru çıktığı sırada yataktan kalkan S.B. hızlı bir şekilde ayakkabılarını giyerek dışarı doğru hızla çıkıyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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