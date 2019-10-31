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Son Dakika 3. Sayfa Oto sanayi sitesinde hırsızlık kamerada

Oto sanayi sitesinde hırsızlık kamerada

6 saat önce

Oto sanayi sitesinde hırsızlık kameradaSİVAS - Sivas'ta oto sanayide bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı kameralara yansıdı Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı dün sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Oto sanayi sitesinde hırsızlık kamerada

SİVAS - Sivas'ta oto sanayide bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı kameralara yansıdı

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı dün sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Güvelik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi aracı ile demir doğrama işi yapan bir işletmenin önüne geldi. Araçtan inen kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkan önünde bulunan birkaç demir parçasını alıp aracına yükledi. Yürüyüşünden bir bacağında engeli olduğu anlaşılan kişinin rahat tavırları dikkat çekti. Demir parçalarını çalan kişi daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İş yerinden demir parçalarının çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerin gelen ekipler güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Oto sanayi sitesinde hırsızlık kamerada

Gültepe, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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