Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı

17.03.2022 00:56
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı

Balıkesir küçük sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı.

Balıkesir küçük sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı.

Balıkesir küçük sanayi sitesinde meydana gelen yangında alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Oto teyp dükkanında çıktığı belirlenen yangına 6 itfaiye aracı, 12 itfaiye personeli ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken alevlerin diğer dükkana sıçraması da engellendi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

yaralanan olmazken, dükkanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı
Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı

YORUMLAR
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Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto sanayide alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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