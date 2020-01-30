Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından paralarını çalan genç, polis tarafından yakalandı.

Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından paralarını çalan genç, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'deki sanayi sitesinde bulunan bir oto servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.D.(29) ve U.A.'nın(30) pantolonlarının cebindeki cüzdanlarından toplam 280 lira para çalındı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını aynı suçtan sabıkası bulunan İ.K.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Irmak Polis Merkezine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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