Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından para çalan genç, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından para çalan genç, çıkardığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'deki sanayi sitesinde bulunan bir oto servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.D.(29) ve U.A.'nın(30) pantolonlarının cebindeki cüzdanlarından toplam 280 lira para çalındı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını aynı suçtan sabıkası bulunan İ.K.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Irmak Polis Merkezine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Yenimahalle, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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