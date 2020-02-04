Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika

Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı

13 dakika önce

GAZİANTEP'te, Sanayi Sitesinde bulunan bir oto tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'te, Sanayi Sitesinde bulunan bir oto tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Mavikent Sanayi Sitesi'ndeki Mücahit Katırcıoğlu'na ait tamir atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tamir için atölyede bulunan araçlara sıçradı. Araçlarda meydana gelen patlamalar paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanan iş yeri sahibinin oğlu Selim Katırcıoğlu (20) ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tamirhanede bulunan 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Mavikent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz
İstanbul'da koronavirüs alarmı! Marmaray tepeden tırnağa temizlendi Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
11:34 Brad Pitt'in göndermesi Prens William ve Kate Middleton'ı kahkahaya boğdu
10:42 'Ramo' izleyicileri taşkapı'nın delifişek gençlerini konuşuyor!
09:47 Jennifer Lopez Super Bowl'da kızını sahneye çıkardı
10:12 Cüneyt Özdemir'den takipçi sayısı esprisi: Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım
09:32 Selin Uzal ABD'li yönetmenin yeni filminde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 11:36:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]