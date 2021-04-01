Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor - Son Dakika

Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor

01.04.2021 10:50
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor, System.String[]

ELAZIĞ'da oto tamirciliği yapan Mehmet Güleç (62), atık parçaları sanat eserine dönüştürüyor.

ELAZIĞ'da oto tamirciliği yapan Mehmet Güleç (62), atık parçaları sanat eserine dönüştürüyor. Tamirci Mehmet Güleç, aynı zamanda atık parçalarla kendine has ürünler yapıp, ekonomiye katma değer sağlıyor. Güleç, "Hedefimiz, katma değer üretmek, memlekete faydalı olmak. Yapmış olduğumuz çalışmaların yanında, bir de hobi çalışmamız var. Araçların arızalarından kaynaklanan parça değişiminde, atık parçaları aksesuar haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Elazığ'da, 41 yıldır oto tamirciliği yaparak geçimini sağlayan 1'i engelli 3 çocuk babası Mehmet Güleç, engelli bireyler için aletler tasarlıyor. Güleç, son olarak yüksek gerilim hattında çalışanlar için hat aracı ve akü şarj takviye cihazı üretti. Arızalanan araçlardan çıkan parçaları ise, robot, traktör, abajur, saat ve tank gibi 30'un üzerinde obje yaparak geri dönüştüren Güleç'in hedefi, ülkeye katma değer kazandırıp, geri dönüşüme katkıda bulunmak.

Oto tamircisi Mehmet Güleç, atık parçalardan imal ettiği aletler için sipariş almaya başladığını ifade ederek, "Bu aletle, yüksek gerilim hattında çalışanlar, tellerin arızasını buluyor. Bu sadece İtalya'dan ithal edilen ve alüminyum mamulü ürün. Biz 'bunu yapabilir miyiz?' dedik. Numunesini bulduk ve onun daha güzelini yaptık, daha işlevsel hale getirdik. Türkiye genelinde satışını planlıyoruz. Eğer satışa geçersek, ithal malı Elazığ'ımızda üretmiş olacağız. Arkadaşlar bunu 6 bin euroya ithal etmiş. Biz bunu 1000 euroya satıyoruz. Diğer yandan, işletmemizin içinde araçların aküleri bitiyor. Aküleri taşımak çok zor. Engellilerle ilgili çalışmalarım olduğu için, tekerlekli sandalyeyi akü şarj takviye cihazına dönüştürdük. Tamirci arkadaşlarımız da sipariş verdi. Bununla araçların yanına gidip, takviyesini yapıp, aracı çalıştırabiliyorlar. İnovasyon çalışması şeklinde yaptık. 3-4 tane sipariş var, şu an hazırlıyoruz" dedi.

BOZUK VE ATIK PARÇALAR SANATA DÖNÜŞÜYOR

Bu çalışmalardaki hedefinin, ülkeye katma değer katmak olduğuna vurgu yapan Güleç, şunları söyledi:

"Hedefimiz, katma değer üretmek, memlekete faydalı olmak. Yapmış olduğumuz çalışmaların yanında, bir de hobi çalışmamız var. Araçların arızalarından kaynaklanan parça değişiminde, atık parçaları aksesuar haline getirmeye çalışıyoruz. Çöp olmasını istemiyoruz. Geri dönüşüm olarak değerlendiriyoruz ve bunları güzel çalışmalarla bürolarda, yazıhanelerde aksesuar olarak bulunmasını sağlıyoruz. Bunlar bizim hobi çalışmamız. Stresimizi alıyor. Mesela bir traktör planladık, iki rulmanla bir saat ortaya çıkarttık. Motorun içinde bulunan parçayı robot haline getirdik. Araçların atık parçalarından tank yaptık, yine piston ve motor parçaları ile abajur yaptık. Lambaları yanıyor, gece de ışıklandırmaları var. Arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Tamirhanemizi güzel bir ortama dönüştürdük. Atıkları minimize etmeye çalışıyoruz."

Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor
Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor

Mehmet Güleç, Traktör, Elazığ, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oto tamir ustası atık parçalardan aksesuar yapıyor - Son Dakika


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