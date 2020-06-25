Oto tamirci: Alişan'ın kaza yaptığı bu marka ve modeldeki araçlarda aks kırılması... - Son Dakika

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, ' Alişan ' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın ailesiyle birlikte ölümden döndüğü kazada kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu söyleyen oto tamircisi Serdar Akman (37), " Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Düz yolda kırılan veya kopan bir aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi.

Kaza, dün, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, henüz bilinmeyen bir sebeple lastiği çıktı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak kazayı yara almadan atlatırken, bakıcı Marianne ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan bakıcı da gece saatlerinde taburcu edildi. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'NE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" diye konuştu.

'AKS KIRILIRSA SÜRÜCÜ FARK EDER'

Alişan'ın kaza yaptığı model cipleri tamir eden oto tamirci Serdar Akman, "Söz konusu araçlardaki akslar çok sağlam. Aks, aracın aktarma organlarının lastiğe verdiği hareket sağlayan parçadır. Her lastik için araçlarda birer tane aks bulunur. Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Zaten sağlamlığından dolayı kırılabilecek bir parça değildir. Çok sağlamdır ve aracın tüm yükünü taşır. Kaldı ki bu araçlar arazilere uygun olarak tasarlandığı için, binek araçlara göre daha sağlam parçalardan üretilir. Canavarla dahi kesemezsiniz. 25 yıllık tecrübeme dayanarak, daha önce düz yolda kırılan veya kopan aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi. Akman, şunları kaydetti:

"Aks, hareketli ve içinde bilyeler olan bir parçadır. Bilyelerin dağılması, aks kesilmesi veya kırılması anlamına gelir. Düz yolda aks kırılmasına pek sık rastlanılmaz. Kırıldığını varsayarsak da bilyeler boşa döner ve sürücünün bunu fark etmeme şansı yoktur. Çünkü gaza bastığında, aracı yürümez ve aracı sağa sola çeker"

'ARACIN GÜVENLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Lastiğin fırladığı kazada, sorunun bijonlarlardan kaynaklı olabileceğini belirten Akman, "Bijonların gevşek bırakılması, bir süre sonra yerinden çıkmasına ve lastiğin yerinden çıkmasına neden olabilir. Süratiniz de yüksekse bu durum yaşanabilir. Bu araçlarda 5 bijon ve civata var. Gevşek olmadığı müddetçe çıkmasına ihtimal vermiyoruz. Bu kazayla, aslında aracın ne kadar güvenli olduğunu görmüş olduk. Bu araçlar ağır şartlar için üretildiğinden dolayı ve off-road yapabilme özelliğine sahip oldukları için parçaları binek araçlara göre daha güçlü üretiliyor. Başka bir binek otomobille bu kaza yaşanmış olsaydı, sonuçları çok daha üzücü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Aynı model ve marka cipe sahip olan Hasan Göklükay (59), aks sıkıntısı yaşamadığını söyledi. Göklükay, "Sekiz senedir bu araca biniyorum ve böyle bir sıkıntı yaşamadım. Şükürler olsun ki araçlar sağlam. Belki lastik bijonlarının gevşek olmasından kaza meydana gelmiş olabilir. Ancak akstan olmasına çok ihtimal vermiyorum. Sadece ben değil, bu araçları kullanan arkadaşlarımdan da böyle bir şikayet duymadım" dedi.