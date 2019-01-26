Son Dakika Haberleri: Oto Tamirci, İş Yerinde Tüfekle Vurulmuş Olarak Bulundu

Oto Tamirci, İş Yerinde Tüfekle Vurulmuş Olarak Bulundu

17 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde oto tamircisi Bülent Çölek (46), iş yerinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Oto Tamirci, İş Yerinde Tüfekle Vurulmuş Olarak Bulundu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde oto tamircisi Bülent Çölek (46), iş yerinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan Çölek, hastanede tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Sokak'taki Bülent Çölek'e ait oto tamir dükkanına giden müşteriler, camdan baktıklarında iş yeri sahibini yerde kanlar içinde gördü. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çölek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bülent Çölek'in yaralanması olayıyla ilgili polis ekipleri, araştırma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:21 Kaynak: DHA

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