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Oto tamircisi "Serpil usta" diğer kadınlara ilham olmak istiyor - Son Dakika

Oto tamircisi "Serpil usta" diğer kadınlara ilham olmak istiyor

15.02.2022 11:00

Isparta Gül Petek Sanayi Sitesinin tek kadın oto tamircisi Serpil Çevikbaş, çocukken merak sardığı mesleğini 9 yıldır başarıyla sürdürüyor.

Isparta Gül Petek Sanayi Sitesinin tek kadın oto tamircisi Serpil Çevikbaş, çocukken merak sardığı mesleğini 9 yıldır başarıyla sürdürüyor.

Yaklaşık 20 yıl önce oto tamircisi İbrahim Çevikbaş ile hayatını birleştiren 39 yaşındaki Serpil Çevikbaş, çocukluğundan itibaren ilgi duymaya başladığı tamirciliği eşiyle yapmak istedi. İsteğini bir süre hayata geçiremeyen Çevikbaş, 3 çocuğunu büyüttükten sonra hayaline kavuştu.

Eşinin yanında çalışmaya başlayan Çevikbaş, "erkek işi" olarak nitelendirilen oto tamirciliğini kısa sürede öğrendi. Bozuk motorları kadın hassasiyetiyle onaran "Serpil usta", hem müşterilerden hem de sanayi esnafından takdir görüyor.

Aynı zamanda çıraklık okulunda eğitimine de devam edem Çevikbaş, diğer kadınlara ilham olmak istiyor.

"Sanayi esnafı beni hiç yadırgamadı"

Serpil Çevikbaş, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

Çocukları büyüdükten sonra eşine "Ya bana iş yeri açacaksın ya da ben senin yanında işe başlayacağım" dediğini anlatan Çevikbaş, işe başladıktan sonra sanayi esnafının kendisini hiç yadırgamadığını, 9 yıldır eşiyle çalıştığını belirtti.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Otomotiv Mekanikerliği Bölümü 12. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Çevikbaş, kızının da aynı okulda eğitim gördüğünü ifade etti.

Kızıyla arkadaş gibi olduklarını dile getiren Çevikbaş, "Kızım 11. sınıfa gidiyor. Kızımla teneffüse çıkıyoruz. Anne-kız olduğumuzu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Oğlum ise 7. sınıfa gidiyor. Allah izin verirse o da çıraklık eğitim merkezine gelecek." diye konuştu.

"Sanayide kadın sayısının çoğalması gerekiyor"

Gençlere tavsiyelerde bulunan "Serpil usta", gelecekte ne iş yapacağına karar veremeyen gençlere çıraklık okulunu tercih etmelerini önerdi.

Erken yaşlarda bir meslek öğrenmenin önemine değinen Çevikbaş, şöyle devam etti:

"Özellikle sanayide kadın sayısının çoğalması gerekiyor. Her iş yapılabilir. 'Kadından olmaz' diye bir şey yok. Benden sonra 'Ablamız bizlere liderlik yaptı, onun sayesinde işe başladık' demelerini çok isterim. Devletimiz meslek liselerine sahip çıkıyor. Asgari ücretin yüzde 30'luk diliminde olan ücretlerimizi devletimiz her ay yatırarak sağlık sigortalarımızı karşılıyor. İş yerimizde iki tane çırağımız var. Biri 10. sınıf diğeri 11. sınıf öğrencisi. Eşimle onlara istihdam sağlıyoruz. Vatana millete hayırlı evlat olmaları için uğraşıyoruz."

Oto tamircisi Serpil usta diğer kadınlara ilham olmak istiyor
Oto tamircisi Serpil usta diğer kadınlara ilham olmak istiyor
Oto tamircisi Serpil usta diğer kadınlara ilham olmak istiyor

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Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oto tamircisi 'Serpil usta' diğer kadınlara ilham olmak istiyor - Son Dakika


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