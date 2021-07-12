Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde araç tamir eden oto tamircisi, aniden alev alan araçtan kendini son anda kurtardı. Panik anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde oto tamircisi Mehmet Çelik, arızalı aracı tamir etmeye başladı. Aracı motor kısmından aniden alevlerin yükselmesiyle Çelik, kendini son anda geri çekmeyi başardı. Soğuk kanlılığını koruyan Mehmet Çelik, iş yerinden getirdiği yangın söndürme tüpüyle aracın motor kısmında çıkan yangını söndürmeyi başardı.

Olay anını anlatan Çelik, aracı tamir ettiği sırada motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardığını söyledi.

(Mahmut Kılınç/İHA)